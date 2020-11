Polizei fasst mutmaßlichen Serienbrandstifter Stand: 11.11.2020 14:46 Uhr Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Serienbrandstifter gefasst.

Der 40-Jährige steht nach Angaben der Beamten im Verdacht, seit Sommer 2018 mindestens 45 Brandstiftungen im Stadtteil Schnelsen und Umgebung begangen zu haben. Er soll Autos und Müllbehälter in Brand gesteckt haben.

Tiergeschäft abgebrannt

In einem Fall griff der Brand eines Müllcontainers auf ein Gebäude an der Holsteiner Chaussee über. Dabei wurde ein Fachmarkt für Tierbedarf komplett zerstört. Eine Passantin und zwei Polizeibeamte wurden damals durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Über ein mögliches Motiv wurde nichts bekannt.

