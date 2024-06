Stand: 30.06.2024 09:32 Uhr Polizei fasst mutmaßliche Mitglieder einer Drogenbande

In Neuenfelde haben Polizistinnen und Polizisten diese Woche ein Auto mit zwei mutmaßlichen Mitgliedern einer Drogenbande gestoppt. In dem Wagen fanden sie mehr als ein halbes Kilogramm Kokain. Anschließend stellte die Polizei in Stade weitere Drogen sicher, außerdem mehrere Tausend Euro Bargeld, Autos, hochwertigen Schmuck und Datenträger. Laut Polizei stehen insgesamt sieben Männer in Verdacht, bandenmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln.

