Stand: 11.05.2024 06:30 Uhr Polarlichter auch über Hamburg

In der Nacht zu Sonnabend hat es auch über Hamburg der Himmel geleuchtet. Grund für die ungewöhnlichen Polarlichter ist ein Extremwetter-Ereignis im Weltraum, dort tobt ein massiver Sonnensturm. Es ist der stärkste seit 2003, meldet das Weltraum-Wetter-Prognosezentrum in den USA. Voraussichtlich hält der Sturm noch das ganze Wochenende an. Das bringt aber nicht nur beeindruckende Polarlichter mit, sondern kann auch etwa GPS und Stromnetze stören.

