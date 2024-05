E-Scooter: Nutzerzahlen steigen in Hamburg weiter an Stand: 22.05.2024 10:43 Uhr Für die einen sind sie Fluch, für die anderen ein Segen: Seit rund fünf Jahren sind E-Scooter auf den Straßen zugelassen und auch in Hamburg unterwegs. Eine Recherche von NDR 90,3 zeigt: Immer mehr Menschen nutzen die Leih-Roller.

Wer anfangs dachte, die E-Scooter könnten in Hamburg bald wieder Geschichte sein, lag falsch. Im öffentlichen Nahverkehr sind sie für viele Menschen eine gute Alternative. Anfragen bei verschiedenen Leih-Anbietern haben ergeben, dass sich die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer zum Teil sogar verdoppelt hat. Der Anbieter Lime etwa spricht pro Jahr von Fahrten im siebenstelligen Bereich in Hamburg. Ohne genaue Zahlen zu nennen, verweist das Unternehmen auf eine signifikante Steigerung von Jahr zu Jahr. Lime ist seit 2019 in Hamburg vertreten.

Nutzerzahlen für E-Scooter steigen

Auch die Tier-Roller werden oft ausgeliehen: innerhalb der vergangenen zwölf Monate etwa 1,5 Millionen Mal. Außerdem haben im vergangenen Jahr haben noch mehr Menschen den Anbieter Voi genutzt: etwa vier Millionen - laut Unternehmen ist das ein Zuwachs von etwa 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch Menschen über 40 Jahren nutzen E-Scooter viel

E-Roller liegen übrigens nicht nur bei Jüngeren im Trend, bei Menschen über 40 haben sich die Nutzerzahlen teilweise auch verdoppelt. Der Anbieter Bolt erklärt sich den Trend auch damit, dass die Menschen maximal bequem bis vor die Tür ihrer Arbeitsstelle fahren können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.05.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr