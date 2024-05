NABU Hamburg befragt Parteien zu Umwelt- und Naturschutzthemen Stand: 22.05.2024 15:30 Uhr "Naturschutz spielt bei keiner Partei eine wirklich große Rolle." Diese nüchterne Feststellung traf Malte Siegert, Vorsitzender des Hamburger Naturschutzbundes (NABU), am Mittwoch bei der Vorstellung der Wahlprüfsteine zur Bezirkswahl am 9. Juni.

Naturschutz ist ebenso wichtig wie effektiver Klimaschutz, meint Malte Siegert. Trotzdem, so der NABU-Vorsitzende, werde der Schutz von Arten und Lebensräumen komplett unterschätzt. Insgesamt 13 Fragen stellte der NABU an die größeren Parteien in den Bezirken.

Parteien sollten Ansichten zum Naturschutz darlegen

In vielen Punkten sind sich SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP einig: Beispielsweise, dass in Zukunft keine Landschaftsschutzgebiete mehr berührt werden und dass alte und wertvolle Bäume konsequent erhalten werden sollen. Außerdem sind alle Parteien dafür, dass die Bezirke konkrete Flächen für Entsiegelungen benennen sollen. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel beim Gewässerschutz, Wald oder auch naturnahe Grünanlagen gehen die Meinungen auseinander.

Antworten der Parteien auf Umweltfragen als Übersicht

"Schön, dass in den Wahlprogramme einiges versprochen wird", sagt Siegert, "aber wir werden genau schauen, wie konsequent der Naturschutz auch nach der Wahl umgesetzt wird." Die detaillierten Antworten der einzelnen Parteien auf die Fragen hat der NABU auf seiner Internetseite zusammengefasst. Parallel soll auch eine Plakatkampagne gestartet werden, um gerade junge Menschen zu motivieren, zur Europawahl zu gehen.

