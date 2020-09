Stand: 26.09.2020 14:04 Uhr - NDR 90,3

Ploß neuer Vorsitzender der Hamburger CDU

Der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß ist neuer Vorsitzender der Hamburger CDU. Ein Landesparteitag wählte den 35-Jährigen am Sonnabend mit großer Mehrheit. 177 von 212 Delegierten stimmten für ihn, 29 gegen ihn, 6 enthielten sich. Einen Gegenkandidaten hatte der Chef des Kreisverbandes Nord nicht. Mit 86 Prozent Zustimmung blieb Ploß allerdings deutlich unter dem Ergebnis, mit dem sein Vorgänger Roland Heintze 2015 ins Amt gekommen war. Damals stimmten 92,5 der Delegierten für Heintze.

Der scheidende Vorsitzende war nach dem desaströsen Ergebnis der CDU bei der Bürgerschaftswahl nicht mehr angetreten. Heintze sagte zum Auftakt ds Parteitags, wenn die CDU in fünf Jahren wieder Regierungsverantwortung in der Stadt übernehmen wolle, müsse sie ein Aufbruchssignal setzen. Und dieses Signal müsse ein "neues starkes Führungsteam" unter der Leitung von Ploß sein sein. Heintze will dem Vorstand weiterhin als Schatzmeister angehören.

Schlappe für CDU bei Bürgerschaftswahl

Bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar hatte die Hamburger CDU mit nur noch 11,2 Prozent der Stimmen ihr drittes historisch schlechtestes Ergebnis in Folge eingefahren. Danach war Kritik am Spitzenkandidaten, dem Altonaer Bundestagsabgeordneten Marcus Weinberg, aber auch an Heintze und der Ruf nach personeller Erneuerung laut geworden.

Schwerpunkte: Innere Sicherheit und Wirtschaft

Ploß steht für einen konservativen Kurs. Mit ihm an der Spitze will sich die CDU auf ihre Kernthemen besinnen: Wirtschaft, Innere Sicherheit und Bildung. Die Menschen müssten wissen, wofür die CDU steht, sagte Ploß bei seiner Bewerbungsrede. Er wolle die CDU zur "Kümmererpartei in den Hamburger Stadtteilen" machen. Wenn alle an einem Strang ziehen würden, dann könne die CDU in Hamburg auch wieder bessere Wahlergebnisse erzielen.

Als Hamburger Landeschef will Ploß sein Bundestagsmandat behalten. Mit Blick auf große Infrastrukturprojekte wie der Köhlbrandquerung und dem Ausbau des Hauptbahnhofs will er sich in Berlin für die Hamburger Interessen stark machen.

