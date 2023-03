Stand: 28.03.2023 15:00 Uhr Planung für neue Asklepios-Klinik in Altona kann weitergehen

Der geplante Neubau der Asklepios-Klinik in Altona hat eine wichtige Hürde genommen. Das Hanseatische Oberlandesgericht entschied einen seit Monaten schwelenden Rechtsstreit zugunsten des Klinikkonzerns. In dem Streit war es um Vergabe-Fragen gegangen. Asklepios will jetzt wahrscheinlich bis Juni entscheiden, nach welchem Entwurf das neue Krankenhaus gebaut wird. Der Baubeginn steht aber noch nicht fest.

