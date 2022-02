Pilotprojekt: Hamburg testet Corona-Frühwarnsystem durch Abwasser

Stand: 04.02.2022 18:39 Uhr

Wie stark ist Corona in Hamburg verbreitet? Und gibt es neue Varianten? Das soll in Zukunft überprüft werden im Abwasser der Stadt. Hamburg beteiligt sich an einem Pilotprojekt, um die Verbreitung von Coronaviren schneller zu erfassen.