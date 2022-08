Pilotprojekt Altona: Wenn durstige Bäume um Wasser bitten Stand: 24.08.2022 15:28 Uhr Wie können Straßenbäume effizient bewässert werden? Dazu gibt es in Altona ein Pilotprojekt.

Am neu gestalteten Bruno-Tesch-Platz hat das Bezirksamt zehn Bäume beim Pflanzen mit moderner Technik ausgestattet: Sensoren in unterschiedlichen Tiefen messen die Feuchtigkeit im Boden.

AUDIO: Pilotprojekt: Wenn Bäume sich wegen Trockenheit melden (1 Min) Pilotprojekt: Wenn Bäume sich wegen Trockenheit melden (1 Min)

"Wenn der Baum Durst hat, ruft er bei uns an"

Sie liefern digitale Daten, die von den Mitarbeitenden regelmäßig ausgelesen werden. "Das heißt im Prinzip: Immer, wenn der Baum Durst hat, ruft er bei uns an und bittet um Wasser", sagte Michael Simon vom Bezirksamt Altona im Gespräch mit NDR 90,3.

Wasserverbrauch könnte sinken

Anhand der mit den Sensoren gewonnen Werte soll auch vermieden werden, dass zu großzügig gewässert wird. Stattdessen werde nur dann gegossen, wenn es nötig sei - und die Bäume erhalten laut Bezirksamt exakt die Menge an Wasser, die sie wirklich benötigen.

In Hamburg werden vor allem Jungbäume gegossen. Bei größeren Bäumen sind die Wurzeln so weit ausgebreitet, dass Gießen kaum noch möglich ist. In der Hansestadt werden pro Jahr rund 1.000 neue Bäume gepflanzt. Dank der Technik soll sich der Wasserverbrauch deutlich verringern.

