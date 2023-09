Stand: 18.09.2023 14:02 Uhr Peter-Schulz-Platz in Hamburg eingeweiht

Nach Peter Schulz (SPD), der von 1971 bis 1974 Hamburgs Erster Bürgermeister war, ist ein Platz östlich des Chilehauses benannt worden. Hamburgs aktueller Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) weihte den Peter-Schulz-Platz am Montag ein. Tschentscher sagte, dass Schulz nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als langjähriger Präsident der Bürgerschaft wichtige Impulse gegeben habe. Peter Schulz war am 17. Mai 2013 in Hamburg gestorben.

