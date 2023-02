"Peking" im Hamburger Hafen: Künftig doppelt so viele Touren

Stand: 27.02.2023 06:17 Uhr

Der historische Viermaster "Peking" liegt seit mehr als zwei Jahren wieder im Hamburger Hafen. Der Ansturm von Besucherinnen und Besuchern ist inzwischen so groß, dass die Stiftung Historische Museen in diesem Jahr rund doppelt so viele Touren über das Schiff anbieten will wie im vergangenen Jahr.