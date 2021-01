Stand: 28.01.2021 07:32 Uhr Parkgarage am Baumwall wird eröffnet

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) eröffnet heute die Parkgarage Hafentor im Hochwasserschutzwall am Baumwall. Insgesamt stehen dort 253 Parkplätze zur Verfügung.

Komplizierte Verhandlungen

Fertig gebaut war die Anlage schon im vorigen Sommer. Dass sie noch nicht in Betrieb ging, lag nach Behördenangaben an komplizierten Vertragsverhandlungen. Denn die Garage gehört der Umweltbehörde, betrieben wird sie aber von der Sprinkenhof GmbH. Und für das gesamte Bauwerk, also Hochwasserschutzanlage plus Parkgarage, ist der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer verantwortlich.

Der Hafenboulevard oben konnte schon 2019 eröffnet werden. In der Anlage darunter konnte erst mit dem Einbau der neuen Technik begonnen werden, nachdem alles trocken war. Außerdem brauchte man die Zufahrt zur Parkgarage als Stellplatz für diverse Baugerätschaften.

Zwei Millionen Euro Kosten

Zwei Millionen Euro wurden investiert und jetzt freut sich Umweltsenator Kerstan nicht nur über 50 Stellplätze mehr als in der alten Garage, sondern auch über die "modernste Parkgarage der Stadt". Mit Technik im Elbtunnel-Standard oder wie auch im A7-Deckel: Entrauchungs- und Kohlenmonoxid-Warn-Anlagen seien auf dem neuesten Stand.

