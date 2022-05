Stand: 12.05.2022 07:19 Uhr Panne: S-Bahn fährt in die falsche Richtung

Am Mittwochabend hat sich in Blankenese eine S-Bahn verfahren. Die S1, die eigentlich in Richtung Wedel fahren sollte, bog aus Versehen nach Pinneberg ab. Mehr als 100 Fahrgäste mussten daraufhin an der Haltestelle Diebsteich aussteigen, nach Altona zurückfahren und dann erneut versuchen, an ihr Ziel zu gelangen. | Sendedatum NDR 90,3: 12.05.2022 06:40