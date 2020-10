Otto Group profitiert von Corona-Krise Stand: 01.10.2020 16:08 Uhr Die Hamburger Otto Group profitiert mit ihrem Online-Handel von der Corona-Krise. Das Unternehmen hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr weltweit um zwölf Prozent steigern können.

Im vergangenen Jahr hat die Otto Group nach Angaben vom Donnerstag über das Internet Waren und Dienstleistungen im Wert von rund sechs Milliarden Euro verkauft. In diesem Jahr dürften es dank Corona deutlich mehr werden: Die Plattform otto.de, über die vor allem Einrichtung und Technikartikel verkauft werden, ist seit Jahresbeginn um mehr als 25 Prozent gewachsen.

Viel Spielzeug verkauft

Noch stärker zugelegt hat die Nachfrage nach Spielzeug. Junge Familien, die ihre Kinder während der Corona-Zeit zu Hause betreuen mussten, haben den Umsatz auf mytoys um fast 30 Prozent zulegen lassen. Dieser Trend halte auch an, seitdem stationäre Geschäfte wieder geöffnet sind, sagte ein Unternehmenssprecher.

AUDIO: Otto Group profitiert von Corona-Krise (1 Min)

Um rund zwei Drittel hat die Modeplattform About You zugelegt. Einen großen Teil der Onlinebestellungen liefert die Otto Groupo mit dem eigenen Paketdienst Hermes aus - der Umsatz wächst dort ebenfalls kräftig, Hermes schafft in diesem Bereich neue Stellen. Unabhängig davon streicht Otto aber in Bramfeld mehr als 800 Jobs bei seiner Retourensparte, die nach Polen und Tschechien verlagert wird.

Weitere Informationen Otto Group schließt Retouren-Zentrum in Hamburg Die Hamburger Otto Group schließt im kommenden Jahr das Retouren-Zentrum in der Hansestadt. 840 Mitarbeiter sind betroffen. Die Retouren werden zukünftig in Osteuropa bearbeitet. mehr Otto: Von der kleinen Klitsche zum Global Player Das Familienunternehmen Otto gehört weltweit zu den größten Versandhändlern - mittlerweile weitgehend im Online-Geschäft. Angefangen hat alles ganz klein - in einer Baracke in Hamburg 1949. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.10.2020 | 17:00 Uhr