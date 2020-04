Stand: 17.04.2020 12:49 Uhr - NDR 90,3

Online-Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern

Für Kinder mit psychisch kranken Eltern sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg hat jetzt ein Netzwerk gestartet, dass Betroffene unterstützen soll und bietet für die Corona-Zeit außerdem ein besonderes Online-Angebot. Es ist auf der Internetseite www.aufklaren-hamburg.de zu finden.

Projekt wegen Corona-Krise vorgezogen

Eigentlich sollte das Projekt "Aufklaren" erst im Sommer starten. Jetzt sei der Bedarf aber besonders in Familien mit psychischen Erkrankungen besonders groß, heißt es vom Paritätischen. Der Verband schätzt, dass etwa 77.000 Hamburger Kinder mit psychisch erkrankten Eltern aufwachsen. Oft seien diese Kinder unauffällig - gut angepasst und verantwortungsbewusst. Das Netzwerk "Aufklaren" will deshalb vor allem Erzieher, Lehrer und Sozialarbeiter sensibilisieren. Sie sollen betroffene Kinder besser wahrnehmen und dann auch entsprechende Hilfsangebote machen können.

Beratung und Entspannung

Jetzt, da viele Familien über Wochen zuhause aufeinander hocken, richtet sich die Online-Plattform aber auch gezielt an Eltern und Kinder. Neben einer Übersicht der Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten in Hamburg finden sie dort auch eine Sammlung von Spaß- und Freizeit- und Enspannungs-Angeboten. Die richten sich natürlich nicht nur an Betroffene, sondern können von allen Hamburger Familien genutzt werden, denen jetzt langsam die Decke auf den Kopf fällt.

