Nikolaus-Überraschung für Hagenbecks Tigermädchen Stand: 05.12.2022 11:25 Uhr Schon einen Tag vor Nikolaus hat es im Tierpark Hagenbeck Geschenke gegeben - jedenfalls für die beiden Tigerkinder "Rida" und "Daria".

Weihnachtliche Fleisch-Leckereien und Duftspuren sowie prall gefüllten Jutesäcken mit Futter erwarteten die beiden Tigerkinder am Montagmorgen. Sie schnappten sich schnell die Überraschungen und verzogen sich damit in eine Ecke des Geheges. Auch die Eltern der beiden - Mutter "Maruschka" und Vater "Yasha" - machten sich gierig über das weihnachtliche Futter her.

Im Mai geboren, im September getauft

Die Tigermädchen waren im Mai diesen Jahres im Tierpark geboren worden. Die Patenschaft für den Nachwuchs hatte Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp übernommen. Die DFB-Kapitänin ist ausgebildete Zootierpflegerin.



Sibirische Tiger sind die größten der noch nicht ausgestorbenen Tigerarten. Mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP), an dem auch der Tierpark Hagenbeck beteiligt ist, soll die genetische Vielfalt bedrohter Arten gesichert werden. Zuletzt waren die im Tierpark geborenen Tiger deshalb auch in Zoos anderer Länder gegeben worden.

