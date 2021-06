Neues Programm für von Corona betroffene Fachkräfte in Hamburg Stand: 06.06.2021 08:59 Uhr Die Stadt Hamburg hat eine neue mögliche Maßnahme gegen den Fachkräftemangel in den Betrieben entwickelt. Die Sozialbehörde hat dabei eine Beratung für Betroffene der Corona-Krise eingerichtet.

Das Hamburger Coachingprogramm richtet sich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Solo-Selbständige aus Branchen, die vor der Pandemie in krisensicheren Jobs gearbeitet haben. An jene, die jetzt seit Monaten in Kurzarbeit sind, ihrem Job nicht normal nachgehen können oder ihn ganz verloren haben. Sozial- und Arbeitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) will diese Fachkräfte in Hamburg halten. Denn der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften wird nach der Pandemie wieder steigen.

Vor allem für von Corona betroffene Branchen

Vor allem in Branchen, die jetzt noch besonders betroffen sind. Zum Beispiel in der Luftfahrt oder im Tourismus. Bei den Beratungen soll es sich nicht nur um berufliches drehen. Auf der Internetseite des Programms heißt es dabei: "Mit dem Hamburger Coachingprogramm unterstützt die Stadt Hamburg Arbeitnehmer/-innen dabei, die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern."

AUDIO: Coachingprogramm für Hamburger Fachkräfte (1 Min) Coachingprogramm für Hamburger Fachkräfte (1 Min)

Auch private Probleme sollen angegangen werden

Die Coaches versuchen auch private Probleme anzugehen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Hamburger Coaching Programm gratis. Laut Sozialbehörde liegen die Kosten bei rund zwei Millionen Euro. Anmelden können sich auch Menschen aus dem Umland, sofern ihr Arbeitgeber in Hamburg sitzt.

Weitere Informationen Hamburgs Welcome Center an neuem Ort mit neuen Angeboten Dort werden alle Fragen rund um das Thema Einreise, Aufenthalt und Arbeitsmarktintegration bearbeitet. (12.01.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.06.2021 | 11:00 Uhr