Neuer Warnstreik bei der Bahn - zum Ferienbeginn in Hamburg Stand: 11.05.2023 09:38 Uhr Ein neuer bundesweiter Warnstreik bei der Bahn fällt in Hamburg in die Ferienzeit: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will den Zugverkehr in Deutschland ab Sonntagabend für 50 Stunden lahmlegen.

Betroffen ist die Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstagabend um 24 Uhr. Dann sollen Fern-, Regional- und Güterverkehr stillstehen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Es ist bereits der dritte Warnstreik bei der Bahn in diesem Jahr und er fällt diesmal mitten in die Hamburger Pfingstferien, die vom 15. bis 19. Mai dauern.

S-Bahn dürfte auch wieder betroffen sein

Der Warnstreik soll die Deutsche Bahn, aber auch fast alle der rund 50 weiteren Bahn-Anbieter treffen. Wie stark die Hamburger S-Bahnen dieses Mal betroffen sein werden, ist noch offen. Beim letzten Warnstreik hatte es einen Notdienst gegeben. Busse und U-Bahnen fuhren dagegen im Normalbetrieb.

Tarifgespräche stocken

Die EVG begründete den erneuten Warnstreik mit den stockenden Gesprächen, die seit über zwei Monaten geführt werden. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Die Bahn will sich am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.05.2023 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr