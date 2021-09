Neuer Besitzer für Hamburger Traditionshotel Louis C. Jacob Stand: 06.09.2021 18:16 Uhr Das Hamburger Traditionshotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee wechselt den Besitzer. Künftig gibt dort die Rewe-Gruppe mit den Ton an, einer der größten Supermarktbetreiber in Deutschland.

Auf mehr als 200 Jahre Geschichte kann das Fünf-Sterne-Haus im Stadtteil Nienstedten zurückblicken. Die Lindenterrasse des Restaurants hat der Maler Max Liebermann vor mehr als 100 Jahren verewigt. Jetzt bestimmt die Rewe-Gruppe mit, was mit dem Louis C. Jacob passiert.

Rewe-Tochter und DSR gründen Gemeinschaftsunternehmen

Die Rewe-Tochter DER Touristik gründet mit dem bisherigen Betreiber, der Deutschen Seereederei Holding (DSR), ein Gemeinschaftsunternehmen namens DR Hospitality, an dem beide Unternehmen jeweils 50 Prozent halten. DSR bringt neben dem Louis C. Jacob noch weitere 15 Hotels in Deutschland und Europa mit ein - unter anderem das Hotel Neptun in Warnemünde oder Häuser der Marken a-rosa und aja. Rewe gibt Geld.

Neue Firma hat Sitz in Hamburg

Der Supermarktbetreiber reagiert damit darauf, dass derzeit die Nachfrage nach Reisen in Deutschland und innerhalb Europas besonders stark ist. Insgesamt haben die Hotels 1.555 Beschäftigte, die neue Firma mit ihrem Verwaltungssitz in Hamburg übernimmt den Betrieb und die Vermarktung.

