Hamburger Stadtderby: Wie sich Polizei und Fans vorbereiten

Stand: 02.05.2024 15:02 Uhr

Der Hamburger SV und der FC St. Pauli treffen am Freitagabend in der 2. Liga aufeinander - es ist das 111. Hamburger Stadtderby. Vor dem brisanten Duell laufen auch die Vorbereitungen bei der Polizei und in beiden Fanlagern.