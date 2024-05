Hamburger Hafengeburtstag 2024 startet in einer Woche Stand: 02.05.2024 15:31 Uhr In einer Woche beginnt der diesjährige Hafengeburtstag in Hamburg. Statt wie sonst an drei Tagen wird diesmal vier Tage gefeiert - und es gibt eine neue, große Attraktion.

90 Meter breit ist die schwimmende Bühne, die am Freitag- und am Samstagabend kommender Woche vor den Landungsbrücken stehen wird - also so groß wie die Bühnen bei Festivals. Zuschauen kann man sowohl von den Landungsbrücken als auch vom Elbhang aus, aber nicht vom Wasser, so Hafenkapitän Simon Rosenkranz: "Man ist mittendrin wie in einer Arena, aber eben so weit weg, dass wir aus der Sicherheit heraus eben auch keine Bauchschmerzen haben." Auftritte der Technoband Scooter, von Musicalstars und von DJs sind auf der schwimmenden Bühne geplant.

Leonhard: Schwimmende Bühne hat mehrere Vorteile

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erläutert: "Die Elbe wird wasserverkehrlich abgesperrt werden, sodass man es sich nicht so vorstellen muss, dass um und zwischen der Bühne die ganze Zeit viele Schiffe passieren." Eine schwimmende Bühne sei eine Möglichkeit um dem Publikum mehr Platz zu geben, weil die Bühne keinen an Land verbraucht. Außerdem könne man von mehren Seiten auf die Bühne schauen.

Einbahnsystem soll Gedränge an der Elbe verringern

Am Samstagabend wird die Kulisse zudem durch ein großes Kreuzfahrtschiff ergänzt, das während einer Drohnenshow ebenfalls vor den Landungsbrücken liegt. Damit es kein Gedränge auf dem Boulevard entlang der Elbe gibt, wird zwischen Baumwall und Landungsbrücken ein Einbahnsystem eingerichtet, so Sören Lemke von der Wirtschaftsbehörde: "Wir haben das im letzten Jahr schon probeweise getestet und festgestellt, dass das wirklich erheblich zur Entspannung beiträgt."

Insgesamt rechnet Hamburg beim Hafengeburtstag mit mehr als einer Million Gästen - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Hafengeburtstag-Programm bei NDR.de und im NDR Fernsehen Donnerstag, 9. Mai (Himmelfahrt): Einlaufparade

16 Uhr bis 17 Uhr: live aus dem Hafen: moderierter Live-Stream der Einlaufparade auf NDR.de/Hamburg

live aus dem Hafen: moderierter Live-Stream der Einlaufparade auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag Freitag, 10. Mai: Hafengeburtstag mit Feuerwerk

18 Uhr bis 18.15 Uhr: Das Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag

Das Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag

Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr: Das NDR Fernsehen sendet live aus dem Hafen: "Hamburg feiert – der 835. Hamburger Hafengeburtstag". Auch das traditionelle Feuerwerk findet am Freitag statt. Sonnabend, 11. Mai: Schlepperballett

17 Uhr bis 17.45 Uhr: live aus dem Hafen: Live-Stream des Schlepperballett auf NDR.de/Hamburg

live aus dem Hafen: Live-Stream des Schlepperballett auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews

Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews 22.30 Uhr bis 22.45 Uhr: Live-Stream der Abendinszenierung mit faszinierender Lichtillumination auf NDR.de/Hamburg Sonntag, 12. Mai: Auslaufparade

17.30 Uhr bis 18.30 Uhr: Live-Stream der Auslaufparade auf NDR.de/Hamburg

Live-Stream der Auslaufparade auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet vom Abschluss des Hamburger Hafengeburtstags

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.05.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburg Hamburger Hafen