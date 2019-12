Stand: 06.12.2019 13:04 Uhr

Neuer A7-Tunnel: Erst Einweihung, dann Vollsperrung

Nach fünf Jahren Bauzeit - und mit einem Jahr Verspätung - ist heute der Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen fertiggestellt worden. Damit ist der Ausbau von 65 Kilometern Autobahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Bordesholm abgeschlossen. Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), nahmen an der Freigabe teil.

Ab Montag rollen die Fahrzeuge durch zwei parallele Lärmschutztunnel. Für die Anwohnerinnen und Anwohner bringe das mehr Lebensqualität, freute sich Westhagemann (parteilos). Der Tunnel bedeute für sie vor allem Lärmberuhigung, darauf könne man stolz sein.

Vollsperrung am Wochenende

Bevor der Tunnel komplett in Betrieb gehen kann, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer aber noch auf eine Vollsperrung einstellen: Von heute Abend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, wird der Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord erneut für 55 Stunden dicht gemacht. Bereits in der Nacht zu Dienstag war die Strecke für rund sieben Stunden gesperrt gewesen.

Busse und Bahnen empfohlen

Die Verkehrsbehörde warnt für das zweite Adventswochenende vor größeren Verkehrsbehinderungen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten dann möglichst auf Busse und Bahnen umsteigen. Dem Fernverkehr wird geraten, über die A1 auszuweichen. Die Verkehrsbehörde empfiehlt, bereits am Horster Dreieck im Süden Hamburgs auf die A1 zu fahren und auf dieser Autobahn bis Bargteheide zu bleiben. Von dort geht es weiter über die A21 und die B205 zur A7 bei Neumünster. In Richtung Süden (Hannover) sollen Autofahrerinnen und Autofahrer die Umleitung in umgekehrter Richtung ab Neumünster nutzen.

Auch der Flughafen warnt Fluggäste vor möglichen Schwierigkeiten durch die Sperrung. Fluggäste sollten bei der Anfahrt zum Hamburg Airport deutlich mehr Zeit einplanen. Eine gute Alternative seien die öffentlichen Verkehrsmittel: Vom Hauptbahnhof aus fährt die S-Bahnlinie S1 direkt zum Hamburg Airport, die Fahrt dauert nur 25 Minuten.

Die endgültige Verkehrsführung mit jeweils drei Spuren in Nord- und Südrichtung soll dann erst Anfang 2020 eingerichtet werden. Zunächst müssen vor den beiden Tunnelportalen noch Mittelstreifenüberleitungssysteme gebaut werden. Diese sollen bei einer Störung in einer Tunnelröhre den gesamten Verkehr automatisch durch die zweite Röhre leiten. Der Schnelsener Deckel ist der erste von dreien, die fertiggestellt werden. Der Deckel in Stellingen soll Ende 2020 fertig werden, der Bahrenfelder Deckel 2025.

Karte: Die drei Hamburger Deckel

Auffahrt Schnelsen Richtung Süden wird wieder geöffnet

Für Autofahrerinnen und Autofahrer im Nordwesten Hamburgs gibt es ab kommenden Montag noch eine kleine Verbesserung: Nach fast zweieinhalb Jahren soll die Auffahrt Schnelsen in Richtung Hannover wieder freigegeben werden.

