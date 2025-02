Stand: 10.02.2025 19:30 Uhr Neue Stellen für Sozialarbeiter-Teams an Schulen in Hamburg

Die Schulbehörde baut schrittweise die Anzahl der Sozialarbeiter-Teams an Schulen in Hamburg aus. Bis zum Beginn des kommenden Schuljahres am 1. August werden dafür 102 neue Stellen geschaffen. Die Sozialpädagoginnen und -pädagogen sind Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler und helfen bei familiären und schulischen Problemen. Die Behörde finanziert die zusätzlichen Stellen mit rund 7,2 Millionen Euro pro Jahr. Ziel ist es, an allen Schulen in der Stadt langfristig Schul-Sozialarbeiter-Teams einzusetzen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.02.2025 | 19:30 Uhr