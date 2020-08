Stand: 01.08.2020 21:23 Uhr - NDR Fernsehen

Neue Parkregeln für Anwohner sorgen für Streit

Das Problem ist in vielen Hamburger Stadtteilen bekannt: Einen Stellplatz fürs Auto muss man lange suchen. Damit Anwohner leichter einen Parkplatz finden, soll das Parken in einigen Zonen Geld kosten. Während Anwohner einen Parkausweis für 25 Euro pro Jahr erhalten, müssen Pendler zwei Euro pro Stunde zahlen. Im September 2020 soll dieses Anwohnerparken in vier Gebieten an der Außenalster eingeführt werden. Und das sorgt für Streit.

Anwohnerparken stellt Pflegeheim vor Probleme Hamburg Journal - 01.08.2020 19:30 Uhr Um die Verkehrswende voranzutreiben, führt der Hamburger Senat vermehrt Anwohnerparkzonen ein. Für die Beschäftigten des Pflegeheims St. Johannis in Rotherbaum bringt das hohe Kosten.







Parken für Pendler soll deutlich teurer werden

Viele Pendler kritisieren, sie seien auf das Auto angewiesen. Die Mitarbeiterin eines Pflegeheimes in Rotherbaum sagte im Gespräch mit dem Hamburg Journal des NDR Fernsehens, mit dem Pkw sei sie deutlich schneller an ihrer Arbeitsstelle. Durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wäre sie rund zwei Stunden zur Arbeit unterwegs und würde später am Tag weitere zwei Stunden für den Weg nach Hause benötigen. Eine stündliche Parkgebühr fürs Auto in Höhe von zwei Euro sei wiederum zu teuer. Die Leitung des Pflegeheims wiederum befürchtet im schlimmsten Fall, wichtige Arbeitskräfte zu verlieren.

Die Behörden haben nach Informationen des Hamburg Journals ein Gesuch, weitere Parkmöglichkeiten zu nutzen, abgelehnt. Die Hamburger Verkehrsbehörde lehnte zwar ein Interview mit dem NDR ab, jedoch teilte der Landesbetrieb Verkehr mit, es werde im konkreten Fall in den kommenden Tagen Gespräche mit der Leitung des Pflegeheimes geben.

Neue Parkregeln durch Bundesrat gebilligt

Im Juni hatte der Bundesrat neue Regeln gebilligt, durch welche Anwohnerparkausweise in dicht besiedelten Innenstädten teurer werden können. Demnach können künftig die Länder Gebührensätze für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohner städtischer Quartiere regeln, in denen es einen erheblichem Parkraummangel gibt. Bisher darf ein Bewohnerparkausweis 10,20 Euro bis 30,70 Euro pro Jahr kosten.

