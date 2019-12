Stand: 09.12.2019 13:09 Uhr

Neue Kattwykbrücke: Mittelteil wird eingesetzt

Bei der neuen Kattwykbrücke im Hamburger Hafen wird heute das rund 2.000 Tonnen schwere Mittelteil eingesetzt. Gut 130 Meter lang ist das stählerne Mittelstück, das künftig Moorburg mit der Hohen Schaar verbindet. Das Brückenteil wird von zwei Schwimmkränen an den beiden bereits errichteten Pylonen eingehängt. Gebaut worden ist das Mittelteil der Brücke in Cuxhaven. Von dort war es am Sonntag mit einem Schleppverband nach Hamburg transportiert worden.

Hubteil der Kattwykbrücke wird montiert NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.12.2019 13:00 Uhr Autor/in: Anna Rüter Das rund 2.000 Tonnen schwere und 130 Meter lange Hubteil der neuen Kattwykbrücke wird mithilfe von zwei Schwimmkränen montiert. Anna Rüter berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kosten von rund 250 Millionen Euro

Das Mittelstück ist bereits fertig ausgerüstet mit Schienen für die Bahn und einem Radweg. Was nocht fehlt sind die Oberleitungen für die Züge und zahlreiche Sensoren, damit das Hubteil per Fernsteuerung hoch und runter fahren kann, wenn Schiffe passieren wollen. Ende Juni 2020 soll die neue Kattwykbrücke fertig sein, wie Projektleiterin Ulla Roßgotterer NDR 90,3 am Montag sagte. Bevor die Brücke freigegeben wird, dauert es aber noch länger, den dann muss die neue Brücke noch mit den Gleisanlagen verbunden werden. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 250 Millionen Euro.

Züge sollen über neue Brücke rollen

Die zweite Brücke wird unmittelbar nördlich der bestehenden Brücke gebaut. Ziel ist es, den Bahn- und den Autoverkehr zu trennen. Bislang mussten sich alle Verkehre eine Brücke teilen, was dazu führte, dass der Autoverkehr lange warten musste, wenn ein Güterzug die Brücke passierte. In Zukunft können Autos über die bestehende und Züge über die neue Brücke zeitgleich fahren. Damit wird die Kapazität für den Hafenverkehr erheblich erhöht. Neben der Bahn werden in Zukunft auch Radfahrerinnen und Radfahrer sowie und Fußgängerinnen und Fußgänger die neue Brücke nutzen können.

Weitere Informationen 00:49 NDR 90,3 Neue Kattwykbrücke: Mittelteil wird eingehoben NDR 90,3 Die Kattwykbrücke über die Süderelbe im Hamburger Hafen bekommt eine zweite Brücke für den Bahnverkehr. Martin Wulff berichtet. Audio (00:49 min) 00:53 NDR 90,3 Die neue Kattwykbrücke kommt NDR 90,3 Die neue Kattwykbrücke über die Süderelbe wird per Schiff im Hafen erwartet. Am Montag soll das rund 2.000 Tonnen schwere Mittelteil eingesetzt werden. Dietrich Lehmann berichtet. Audio (00:53 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.12.2019 | 13:00 Uhr