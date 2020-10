Neue Brücke soll Rothenburgsort und Hafencity verbinden Stand: 02.10.2020 13:58 Uhr In Hamburg sind am Freitag die Pläne für eine neue Brücke vorgestellt worden. Sie soll den Stadtteil Rothenburgsort mit der Hafencity verbinden.

Hamburgs Eingang an den Norderelbbrücken soll in den kommenden Jahren neu gestaltet werden. Die jüngsten Pläne für den Billebogen werden in einer Stadtwerkstatt mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Am Freitag wurde der Siegerentwurf für eine neue Brücke vorgestellt.

AUDIO: Pläne für neue Fußgängerbrücke zur Hafencity (1 Min)

135 Meter lang

"Das Kürzeste wäre ja hier über den Oberhafenkanal" - so denkt mancher Hamburger, der von Rothenburgsort in die östliche Hafencity möchte. Ein Wunsch, der nun von der Stadtentwicklungsbehörde gehört wurde und jetzt mit einer Brücke erfüllt werden soll. Es ist eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Sie soll 135 Meter lang, 560 Tonnen schwer und 3,3 Millionen Euro teuer werden.

Baubeginn für 2022 geplant

Der Sieger-Entwurf im Gestaltungswettbewerb stammt von drei Planungsbüros, darunter Gerkan, Marg und Partner aus Hamburg. Oberbaudirektor Franz-Josef Höing sagte, die Brücke sei zurückhaltend im Auftritt und überquere das Wasser "mit starkem Schwung". Durch sie seien der Entenwerder Park und die Hafencity verbunden. In zwei bis drei Jahren soll die Brücke fertig sein. Der Baubeginn ist für 2022 geplant. An den Elbbrücken und im Billebogen sollen später noch zwei weitere Brücken sowie ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrer entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.10.2020 | 16:00 Uhr