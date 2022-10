Nachbar mit Messer schwer verletzt: Mann muss in Psychiatrie

Stand: 24.10.2022 11:07 Uhr

Ein Nachbarschaftsstreit in Hamburg-Altona war im Januar beinahe tödlich geendet: Ein 33-Jähriger griff einen Nachbarn auf einem Parkplatz in der Walther-Kunze-Straße mit dem Messer an und verletzte ihn schwer im Gesicht und am Kopf. Am Montag verurteilte das Hamburger Landgericht den Täter zu sechs Jahren Haft und Unterbringung in der Psychiatrie.