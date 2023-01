Stand: 17.01.2023 13:16 Uhr Nach Unfall: Autofahrer nimmt bewusstlosen Radfahrer mit

In Hamburg-Rahlstedt ist am Montag ein Radfahrer von einem Auto angefahren worden. Dabei verlor der 42-Jährige sein Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in dem Unfallwagen auf einem Parkplatz. Nach kurzer Diskussion fuhren ihn die beiden Männer in dem Auto zurück zur Unfallstelle, dann kam er ins Krankenhaus. Warum der Autofahrer den bewusstlosen Radfahrer mitnahm, anstatt einen Krankenwagen zu rufen, ermittelt jetzt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.01.2023 | 13:00 Uhr