Nach Tod eines Babys: Bezirksamt äußert sich zu Vorwürfen Stand: 04.02.2022 11:52 Uhr Wann muss das Jugendamt handeln? Wann ist das Kindeswohl gefährdet? Diese Frage stellt sich aktuell in dem Prozess um den Tod eines zwölf Wochen alten Mädchens vor dem Landgericht Hamburg. Der angeklagte Vater soll seine Tochter Mitte Mai 2021 zu Tode geschüttelt haben.

Hätte das zuständige Jugendamt in Wandsbek den Tod des Mädchens verhindern können? Auf Nachfrage von NDR 90,3 erklärt das Bezirksamt Wandsbek, dass sich die Mutter Anfang 2021 von sich aus an das Jugendamt gewandt habe. Da lebte der Vater des Kindes laut Behörde schon nicht mehr in der Wohnung, es soll auch keinen Kontakt mehr gegeben haben.

"Kindeswohlgefährdung nicht erkannt"

"Eine Kindeswohlgefährdung konnte zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt werden", sagte der Sprecher des Bezirksamts Wandsbek. Erst später habe eine Polizeimeldung das Jugendamt erreicht, die sich auf einen gewaltsamen Vorfall zwischen den Eltern bezog. Die Mutter hatte ihn erst zwei Monate später angezeigt.

Vater soll nicht mehr in der Wohnung gelebt haben

Auch in der Polizeimeldung hieß es, dass der Vater des Kindes aber weiterhin nicht in der Wohnung lebe. Trotzdem habe das Jugendamt noch einmal Kontakt zu der Frau aufgenommen und weitere Beratungsangebote gemacht. Darauf sei die Mutter aber nicht eingegangen. Wenige Wochen später kam das Kind zu Tode.

Im Laufe des Prozesses gegen den Vater hatten sich mögliche Versäumnisse des Jugendamts ergeben, weil sich herausstellte, dass es keine Hausbesuche gegeben hatte, obwohl sie bei einer Kindeswohlgefährdung vorgesehen sind. Alternativ werde die Familie in solchen Fällen in die Dienststelle eingeladen, heißt es beim Bezirksamt Hamburg-Wandsbek. Im Falle der Familie aus Wandsbek war allerdings nichts davon geschehen.

Mädchen erlitt Schädelfraktur

Das kleine Mädchen war Mitte Mai mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Woche später starb das zwölf Wochen alte Kind. Es wurde ein Schütteltrauma-Syndrom festgestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor.

