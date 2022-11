Nach Tankstellen-Überfall: Razzia in Wandsbeker Unterkunft Stand: 08.11.2022 09:48 Uhr Maskierte Männer hatten am frühen Freitagmorgen eine Tankstelle in Rahlstedt überfallen und die Kassiererin leicht verletzt. Am Dienstagmorgen nahm die Polizei vier Verdächtige in Wandsbek fest.

Zielfahnderinnen und -fahnder hatten die mutmaßlichen Räuber in einer Monteursunterkunft an der Ahrensburger Straße ausgemacht. 70 Bewohner und Bewohnerinnen mussten in Polizeibussen warten, während Spezialeinheiten das Gebäude nach Waffen durchsuchten. In der Unterkunft nahmen die Beamtinnen und Beamten vier Männer fest, die mit dem Überfall auf die Tankstelle im Zusammenhang stehen sollen.

Kassiererin bedroht und geschlagen

Zwei maskierte Täter hatten am frühen Freitagmorgen vergangener Woche den Tankstellen-Shop an der Meiendorfer Straße gestürmt, die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und die 40-Jährige mehrfach geschlagen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein dritter Mann soll vor dem Laden Schmiere gestanden haben.

Die Täter hatten Bargeld in dreistelliger Höhe und erbeutete Zigaretten in weiße Müllsäcke gepackt und waren in Richtung des Naturschutzgebiets Stellmoorer Tunneltal entkommen.

