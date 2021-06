Nach Partys in Parks: CDU fordert Bezirklichen Ordnungsdienst Stand: 20.06.2021 20:39 Uhr Die Polizei musste in den vergangenen Wochen häufig wegen Partys und Feiernden in öffentlichen Parks einschreiten und Anwohnerinnen und Anwohner sind genervt. Die Hamburger CDU fordert deshalb stärkere Kontrollen und wieder in der ganzen Stadt einen Bezirklichen Ordnungsdienstes einzuführen.

Für den CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploß muss sich für die Anwohnerinnen und Anwohner am Winterhuder Kai etwas ändern: "Viele fühlen sich in ihrem Schlaf beeinträchtigt. Viele sagen, sie können nicht mehr in Ruhe auf dem Balkon sitzen. Teilweise wird in die Haustüren gepinkelt, es wird sich übergeben an Garagentoren und diesen Zustand wollen viele Anwohner nicht mehr akzeptieren."

Bezirklicher Ordnungsdienst mit Präsenz vor Ort

Ein Bezirklicher Ordnungsdienst könnte auch öfter kontrollieren, ergänzt Götz Wiese, CDU Vorsitzender in Winterhude: "Es ist nicht ein großer Polizeiaufzug, sondern es ist die Präsenz vor Ort, um auf die Einhaltung der Regeln zu achten und das halten wir als CDU für wichtig.“

Der Bezirk Hamburg Mitte hat bereits beschlossen einen Bezirklichen Kontrolldienst einzuführen. 2013 hatte der SPD geführte Senat den Ordnungsdienst abgeschafft.

