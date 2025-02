Stand: 27.02.2025 17:42 Uhr Nach Hagelschauer: Unfall auf der A7 bei Heimfeld

Auf der A7 sind am Donnerstagnachmittag mehrere Autos ineinander gerast. Gegen 15.30 Uhr hatte es zwischen Marmstorf und Heimfeld einen starken Hagelschauer gegeben, dadurch war die Fahrbahn innerhalb kürzester Zeit so vereist, dass ein Pkw ins Schleudern geriet. Er kollidierte mit mindestens drei weiteren Autos. Weil viele Verletzte befürchtet wurden, landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn. In den Fahrzeugen saßen insgesamt sechs Personen, eine wurde leicht verletzt. Die Fahrspur Richtung Norden war zeitweise voll gesperrt.

