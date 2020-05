Stand: 22.05.2020 06:02 Uhr - NDR 90,3

Nach Corona: Bezirksämter bleiben auf Digital-Kurs

Die Digitalisierung der Hamburger Verwaltung ist von der Corona-Krise deutlich nach vorn katapultiert worden. Viele Online-Angebote der Bezirksämter sollen nach Informationen von NDR 90,3 auch nach der Corona-Krise erhalten bleiben.

Dressel: "Keine Rückkehr zum alten Zustand"

Eine Rückkehr zum alten Zustand werde es in den Bezirksämtern nicht geben, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), der auch für die Bezirke zuständig ist. Zu Beginn der Corona-Krise hatten die Ämter schnell viele Dienste online möglich gemacht, für die vorher ein Präsenztermin nötig war.

Gesetzesänderung könnte notwendig sein

Die Verwaltung habe jetzt viel Erfahrung mit digitalen Angeboten und telefonischer Beratung, so der Politiker. Diese Lehren müssten mitgenommen werden. Bestehende Angebote sollen deshalb beibehalten und auch noch ausgeweitet werden. Möglicherweise müssten für eine Dauerlösung allerdings einige Gesetze geändert werden.

Lernen aus der Corona-Krise: Digitale Bezirksämter NDR 90,3 - 22.05.2020 06:00 Uhr Die Hamburger Verwaltung bleibt auch nach der Corona-Krise digitaler: Viele Online-Angebote der Bezirksämter sollen nach Informationen von NDR 90,3 erhalten bleiben. Frauke Reinig berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vor-Ort-Termine weiterhin immer möglich

Die Rückmeldung der Hamburgerinnen und Hamburger zum Notbetrieb der Bezirksämter ist laut Dressel sehr positiv. Digitale Anträge ließen sich auch meist schneller abwickeln. Die Möglichkeit, zu einem Vor-Ort-Termin zu gehen, werde es aber immer geben, versicherte der Senator.

Kundenzentren nehmen wieder Termine an

Inzwischen können online oder unter der Bürger-Hotline 115 wieder Termine in den Kundenzentren gemacht werden. Die Hamburger Behörden-Auskunft erfreut sich in der Krise großer Beliebtheit: Dort sind bis Mitte Mai bereits fast so viele Anrufe eingegangen wie im gesamten vergangenen Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.05.2020 | 06:00 Uhr