Nach Attacke vor Synagoge: 29-Jähriger in Psychiatrie Stand: 05.10.2020 16:56 Uhr Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge wird der 29 Jahre alte Tatverdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Einen entsprechenden Unterbringungsbefehl habe am Montag eine Untersuchungsrichterin erlassen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Dem Mann wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen an sich gezogen hat, geht von einer antisemitischen Tat aus.

Zettel mit Hakenkreuz

Der Mann hatte am Sonntag in einem Tarnanzug vor der Synagoge Hohe Weide in Hamburg-Eimsbüttel einen 26 Jahre alten jüdischen Studenten mit einem Klappspaten geschlagen und ihm schwere Kopfverletzungen zugefügt. Die Hamburger Polizei bestätigt, dass der Angreifer bei der Attacke einen Zettel mit einem Hakenkreuz darauf bei sich hatte. Außerdem wurde ein Taschenmesser bei ihm gefunden. Laut Polizei war der Deutsch-Kasache bereits vorher in psychiatrischer Behandlung. Er soll sich nach dem Angriff auf den jüdischen Studenten merkwürdig verhalten und stocksteif dagestanden haben, bis Polizisten ihn überwältigten.

Polizei: Keine offensichtlichen Hinweise auf eine rechte Gesinnung

Es sei davon auszugehen, dass der Verdächtige die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand erheblicher Einschränkung oder ganz ohne Schuldfähigkeit begangen habe, sagte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft. Schon bei seiner Festnahme am Sonntag hatte der Mann nach Polizeiangaben einen extrem verwirrten Eindruck gemacht. Wie aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, lebte der Mann im vergangenen Jahr noch in Berlin in einem Übergangswohnheim für Spätaussiedler, Flüchtlinge und jüdische Zuwanderer. Dort soll es angeblich einen Vorfall gegeben haben, bei dem ein Messer eine Rolle spielte. Zuletzt lebte der 29-Jährige in Hamburg. Im Stadtteil Langenhorn wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, Datenträger und ein Computer wurden sichergestellt. "Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass es vorher schon rechtsextreme Gedanken gab oder er sich in solchen Strukturen bewegt hat. Wir haben auch keine Hinweise darauf, dass es Mittäter oder Mitwisser für diesen Angriff gab", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün NDR 90,3. Das genaue Motiv des Angreifers bleibt unklar, er verweigerte bisher die Aussage.

Am Montagnachmittag hielten mehr als 100 Menschen vor der Synagoge eine Mahnwache ab. Aufgerufen dazu hatte der Verein "Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland".

Kerzen und Blumen

Dem Studenten, der in der Synagoge mit anderen Gemeindemitgliedern das jüdische Laubhüttenfest feiern wollte, geht es inzwischen besser. Vor der Synagoge legten Nachbarn Kerzen und Blumen nieder. Auf einem Blatt Papier steht: "Für eine offene und tolerante Gesellschaft. Antisemitismus hat hier keinen Platz."

Sowohl die militärische Kleidung als auch das Datum der Attacke wecken Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge von Halle an der Saale vor knapp einem Jahr. Dort hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ein schwer bewaffneter Rechtsradikaler versucht, in die Synagoge einzudringen. An diesem Sonntag nun wurde Sukkot gefeiert, das Laubhüttenfest, das im jüdischen Kalender unmittelbar auf Jom Kippur folgt.

