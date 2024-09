Stand: 27.09.2024 16:37 Uhr NDR Intendant Knuth bietet vorzeitigen Wechsel in den Ruhestand an

Beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) deutet sich ein vorzeitiger Wechsel an der Spitze an. Intendant Joachim Knuth habe den Aufsichtsgremien angeboten, Ende August 2025 in den Ruhestand zu gehen, damit die dann zu treffenden medienpolitischen Entscheidungen "in einer Hand liegen und von denjenigen gefällt werden, die kommen", teilte NDR am Freitag mit. Knuth ist seit Januar 2020 Intendant des NDR. Sein Vertrag läuft bis Januar 2026.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.09.2024 | 17:00 Uhr