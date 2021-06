Stand: 20.02.2020 08:00 Uhr NDR Hamburg: Jetzt auch bei Instagram!

Egal ob Politik, Kultur, Sport, Unterhaltung oder Wetter oder die schönsten Hamburg-Geschichten: Aktuelle Informationen aus Hamburg finden Sie täglich hier auf ndr.de/hamburg, ndr.de/903, ndr.de/hamburgjournal oder in der NDR Hamburg App. Darüber hinaus sind wir in den Sozialen Netzwerken aktiv. NebenFacebook bespielen wir ab sofort auch Instagram. Der Online-Dienst gehört zu Facebook und ermöglicht das Teilen von Fotos und Videos via Smartphone. Die App gibt es kostenlos für Android, iOS und Windows Phone.

Fotos, Videos und Stories aus Hamburg

Auf unserem Instagram-Account "ndrhamburg" posten wir ab sofort täglich Fotos, Videos und Stories aus Hamburg. Wir informieren über aktuelle Themen, besuchen die schönsten Plätze der Stadt und erzählen interessante und bewegende Geschichten.

#wirsindhamburg

Interaktionen und der gegenseitige Austausch ist das Herz von Instagram. Wenn Sie mit uns interagieren mögen, dann verwenden Sie unseren Hashtag #wirsindhamburg unter ihren Fotos und Videos und teilen Sie Ihren Hamburg-Moment mit uns. Wir freuen uns auf Ihre schönsten oder skurilsten Postings und den Austausch mit Ihnen. Die schönsten Hamburg-Momente reposten wir in unserem Feed.

Instagram auf dem Smartphone, Tablet oder iPad

Um unsere Beiträge bei Instagram zu liken, zu kommentieren, zu teilen oder um über die Plattform in Kontakt mit der Redaktion zu treten, müssen Sie sich ein (kostenloses) Instagram-Konto, am besten auf Ihrem Smartphone, Tablet oder iPad oder anlegen. Auf NDR.de/hamburg können Sie selbstverständlich Inhalte weiterhin auch ohne Anmeldung verfolgen.

Datenschutz

Jeder, der sich bei Instagram anmeldet, sollte sich genau überlegen, welche Informationen er dort preisgibt. Wir raten die Datenschutz-Bestimmungen und die AGB sorgfältig zu lesen. Dienste wie Instagram haben andere Datenschutz-Standards als NDR.de. Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie hier.

