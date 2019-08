Sendedatum: 21.08.2019 12:00 Uhr

NABU-Ranking: Kreuzfahrten werden kaum sauberer

Die Kreuzfahrtbranche hat nach Ansicht vom Naturschutzbund (NABU) im vergangenen Jahr kleine Fortschritte bei der Luftreinhaltung gemacht. Nach dem diesjährigen NABU-Ranking steigt die Klimabelastung allerdings trotzdem an.

Einige neue Schiffe werden sauberer

Neue Schiffe, die auf den Markt kommen, werden sauberer, lobt die Umweltschutzorganisation. So gibt es mit den Schiffen "AIDAnova" und "COSTA Smeralda" bereits zwei große Kreuzfahrer, die weder Schweröl noch Marinediesel einsetzen, sondern Flüssiggas. Die beiden Schiffe führen das diesjährige NABU-Ranking an, gefolgt von drei Schiffen der Reederei Hapag-Lloyd Cruises, die auf Schweröl verzichten und die Abgase reinigen.

NABU Kreuzfahrtranking 2019 NDR 90,3 - 21.08.2019 12:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Die Umweltschützer vom NABU sehen Fortschritte bei der Luftreinheit der Kreuzfahrt. Dennoch steigen die Belastungen für das Klima aktuell weiter an. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kaum Umrüstung älterer Schiffe

Aber der NABU übt auch Kritik. Ältere Kreuzfahrtschiffe würden kaum umgerüstet. Und: Weil die Zahl der Kreuzfahrer insgesamt steigt, nimmt auch die Belastung fürs Klima zu, so Daniel Rieger, Leiter Verkehrspolitik beim NABU.

Die Umweltschützer fordern deshalb, dass die Branche beispielsweise verstärkt synthetische Kraftstoffe einsetzt, die nicht aus fossilen Quellen stammen. Zudem appellieren sie an die Politik, Reeder in den Häfen dazu zu verpflichten, Landstrom anzunehmen - damit die Motoren an Bord abgestellt werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.08.2019 | 12:00 Uhr