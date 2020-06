Stand: 01.06.2020 12:57 Uhr - NDR 90,3

Mutmaßliche S-Bahn-Schläger stellen sich

Die Tat hatte sich im vergangenen November ereignet: Nach einer Auseinandersetzung in der S-Bahn sollen vier junge Männer zwei Kontrahenten am Bahnhof Stellingen schwer verletzt haben. Nach einer Fahndung mit Bildern aus einer Überwachungskamera haben sich jetzt drei Verdächtige gestellt.

Vierter Mann noch nicht gefasst

Wie die Polizei mitteilte, kamen die 17, 19 und 20 Jahre alten Männer in Begleitung ihrer Anwälte ins Polizeipräsidium. Bei Durchsuchungen seien Beweismittel gefunden und auch der vierte Tatverdächtige identifiziert worden. Nach diesem werde jetzt gefahndet.

Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung. Die vier Verdächtigen sollen Mitte November im S-Bahnhof Reeperbahn in einen Zug gestiegen sein, wo sie auf zwei 29 und 31 Jahre Männer trafen. Offenbar kam es in dem S-Bahn-Waggon zu einem Streit zwischen den beiden Gruppen. Als die beiden betrunkenen Kiezgänger in Stellingen aus der Bahn stiegen, kam es zum Angriff. Die Täter sollen so auf die beiden Opfer eingetreten und eingeschlagen haben, dass diese schwer verletzt wurden.

