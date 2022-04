Müllabfuhr in Hamburg verschiebt sich wegen Ostern Stand: 06.04.2022 16:19 Uhr Am Karfreitag (15. April) und am Ostermontag (18. April) wird in Hamburg kein Müll abgeholt. Die Abholtermine verschieben sich deshalb in den Wochen vor und nach Ostern.

In der Woche vor Ostern kommt die Müllabfuhr einen Tag früher als üblich. Das heißt zum Beispiel, dort wo der Müll sonst am Mittwoch abgeholt wird, wird er in der Woche vor Ostern am Dienstag abgeholt.

In der Woche nach Ostern kommt die Müllabfuhr einen Tag später als üblich. Das heißt zum Beispiel, dort wo der Müll sonst am Mittwoch abgeholt wird, wird er in der Woche nach Ostern am Donnerstag abgeholt.

Recyclinghöfe über Ostern geschlossen

Die Recyclinghöfe bleiben an den Osterfeiertagen geschlossen - das gilt auch für den Sonnabend vor Ostern (16. April).

