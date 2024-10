Stand: 16.10.2024 14:23 Uhr Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf St. Pauli verletzt

Am Mittwochmittag ist auf St. Pauli ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Laut Feuerwehr stieß er auf der Helgoländer Allee mit einem Auto zusammen. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt er laut Feuerwehr nicht. Erst im vergangenen Juli war ein 25-jähriger Motorradfahrer an gleicher Stelle tödlich verunfallt.

