Motorradfahrer bei Unfall in Hammerbrook schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motoradfahrer am Samstagabend in Hammerbrook schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Autofahrer um kurz nach 21 Uhr von der Nordkanalstraße in den Nagelsweg abbiegen. Der 26-jährige Motorradfahrer habe offenbar noch links an ihm vorbeiziehen wollen und sei dann erfasst worden. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

