Stand: 14.02.2024 19:05 Uhr Modeschöpfer Jürgen Hartmann ist tot

Der Modeschöpfer Jürgen Hartmann ist kurz vor seinem 92. Geburtstag verstorben. Das wurde am Mittwoch bekannt. Der Designer hatte zu Lebzeiten Stars wie Heidi Kabel, Hildegard Knef und Marlene Dietrich eingekleidet. 70 Jahre lang war er als Schneider tätig, bevor er sich vor knapp neun Jahren zur Ruhe setze. Der 1932 in Parchim in Mecklenburg Vorpommern geborene Hartmann flüchtete 1949 nach Hamburg und fand seinen ersten Job als Schneider am Steindamm. Einige Jahre später waren seine Modeschauen in Hamburger Luxushotels bereits legendär.

