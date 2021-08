Mobilität: ZuHörMobil macht Station in mehreren Stadtteilen Stand: 06.08.2021 12:41 Uhr Hamburg möchte beim Thema Mobilität mehr auf die Wünsche und das Feedback der Menschen hören. Ab der kommenden Woche macht dafür das sogenannte ZuHörMobil Station in mehreren Stadtteilen.

Carsharing und den Öffentlichen Nahverkehr stärker miteinander verknüpfen oder kleine dezentrale Warenlager für Lieferungen per Lastenrad - das sind zwei Beispiele, mit denen Hamburg schon den Verkehr der Zukunft erprobt. Ob die vielen Projekte des sogenannten Reallabors aber überhaupt bei den Hamburgerinnen und Hamburgern ankommen, dass wollen die Mitarbeitenden des ZuHörMobils ab dem 11. August wissen.

Tjarks: "Mobilitätsidee der Zukunft"

Der silberne Kleinbus macht unter anderem halt in Bergedorf, erzählt Verkehrssenator Anjes Tjarks: "Wo es darum geht, mit autonomen Shuttles Menschen zur S-Bahn Bergedorf zu befördern. Also eine Mobilitätsidee der Zukunft. Wir wollen auch zuhören: Was gefällt euch daran gut und was sind die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger Hamburgs in der Mobilität von morgen." Das ZuHörMobil fährt auch nach Langenhorn sowie nach Winsen, Ahrensburg und Trittau. Mitmachen geht aber auch online. Beim ITS Weltkongress im Oktober will sich Hamburg als Modellstadt für den Verkehr der Zukunft präsentieren.

