Mitgliedschaft in Terrormiliz: 27-Jähriger in Hamburg verurteilt Stand: 12.04.2022 16:18 Uhr Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland hat das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg einen Mann zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt.

Der Anklagevorwurf, dass der 27-jährige Syrer im Jahr 2015 Mitglied der islamistischen Miliz Ahrar al-Sham war, habe sich bestätigt, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Verkündung des Urteils am Dienstag. Die Beweislast sei erdrückend.

"Ich habe damit nichts zu tun"

Der Angeklagte, der seit 2016 als Flüchtling in Deutschland lebt, flehte in seinem letzten Wort fast um einen Freispruch. "Deutschland hat mir sehr geholfen", sagte er. "Es ist traurige Realität, dass unter den Flüchtlingen Menschen sind, die in Syrien Verbrechen begangen haben. Ich aber habe damit nichts zu tun."

Das Gericht glaubte ihm das nicht. Als 20-Jähriger sei der Angeklagte Mitglied der islamistischen Terrorgruppe gewesen. Er sei in seinem Heimatort zwar Militärangriffen des Assad-Regimes ausgesetzt gewesen, so die Vorsitzende Richterin. Das rechtfertige es aber nicht "Unrecht mit Unrecht zu vergelten".

Propaganda-Video als Beweismittel

Nach Überzeugung des Gerichts hatte sich der Angeklagte an der Belagerung zweier schiitischer Dörfer in der nordwestsyrischen Provinz Idlib beteiligt. Zusammen mit seinem Onkel, der Kommandeur der Kampfeinheit war, wirkte er in einem Propaganda-Video mit. Damit sollten die Bewohner zur Kapitulation gedrängt werden. Als sie das nicht taten, habe die Ahrar al-Sham eine Großoffensive begonnen. Zu dem Propaganda-Video hatte der Angeklagte gesagt, der Mann auf dem Bild sei sein Bruder und nicht er.

Der junge Syrer hatte sich als Flüchtling gut in Deutschland integriert. Er spricht gut Deutsch und hat in Rostock eine medizinische Ausbildung gemacht. Bei seiner Verhaftung im September des vergangenen Jahres hatte er gerade einen Arbeitsvertrag in einer Klinik unterschrieben.

Weitere Informationen Prozess in Hamburg: Anklage wegen Mitgliedschaft in Terrormiliz Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht muss sich ein 27-jähriger Syrer verantworten. Er soll Mitglied einer Terrormiliz gewesen sein. (06.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.04.2022 | 16:00 Uhr