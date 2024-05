Messe OMR in Hamburg: Kardashian bringt Promi-Glanz Stand: 07.05.2024 19:46 Uhr Richtig voll ist es zwei Tage lang in den Hamburger Messehallen: Das OMR-Festival lockt mit vielen Stargästen bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an.

OMR steht für Online Marketing Rockstars. Und OMR ist eine Hamburger Firma, die andere Unternehmen in Online-, Software- und Podcast-Fragen berät. Seit 2011 veranstaltet sie das Festival. Zwei Tage lang präsentieren etwa 500 Unternehmen ihre digitalen Angebote. Auch der NDR und die ARD sind dabei.

Weitere Informationen ARDxNDR goes OMR 2024 – Deep Dive into Streaming Paradise Inspirierende Menschen und Firmen aus der Marketing-, Medien- und Digitalbranche kommen am 7. und 8. Mai zur OMR - auch der NDR mehr

Kardashian bringt Promi-Glanz

Promi-Glanz brachte Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian aus den USA am Dienstag mit ihrem Blitzbesuch in die Hamburger Messehallen. Dieser Auftritt sei für sie perfekt gewesen, um nicht auf die After-Show-Partys der Met Gala am Montag in New York gehen zu müssen, sagte die 43-Jährige am Nachmittag auf der großen OMR-Bühne. "Das ist nicht wirklich mein Ding. Und so war es die perfekte Ausrede, hierherzukommen." Sie sei direkt von dem Mode-Event aus zum Flugzeug gegangen und habe dann im Flieger geschlafen, sagte sie in einem gut 45-minütigen Interview.

"Free Palestine": Interview nach Zwischenrufen unterbrochen

Sie sei nicht das erste Mal in Deutschland, sagte Kardashian weiter. Aber sie wisse nicht mehr, ob sie schon mal in Hamburg gewesen sei, sagte sie mit einem Lächeln. Kardashian sprach viel über ihr Unternehmen. Themen waren aber auch ihre Instagram-Aktivitäten und der Umgang in der Familie mit Smartphones und Tablets. Kardashian ist eine Influencerin mit einer enormen Reichweite. Die vierfache Mutter hat allein auf Instagram rund 363 Millionen Followerinnen und Follower. Das Interview wurde von einer Zwischenruferin unterbrochen. Eine Frau mit Kopftuch rief etwa eine Minute lang immer wieder "Free Palestine" und wurde schließlich von mehreren Sicherheitsleuten aus der Halle geleitet.

Habeck nutzt Auftritt für Grundsatzrede

Einer der ersten Vorträge kam am Dienstag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). In einer leidenschaftlichen und ohne Skript gehaltenen Rede forderte er jede und jeden auf, sich für die Demokratie einzusetzen. "Populisten, Radikale, Rechtsradikale wollen den Kern, das Gemeinwesen, das unser Land in den vergangenen 70 Jahren geworden ist, in Frage stellen - vielleicht zerstören", sagte der Grünen-Politiker. Die Demokratie stehe deshalb unter so großem Druck wie selten zuvor.

AUDIO: OMR-Festival gestartet - mit Robert Habeck (1 Min) OMR-Festival gestartet - mit Robert Habeck (1 Min)

Zudem waren Ski Aggu und Otto Waalkes überraschend gemeinsam aufgetreten. Als weitere Musik-Acts standen Tokio Hotel und Shirin David im OMR-Programm.

Auch Koons, Lindner und Schweinsteiger sind dabei

Am Mittwoch werden unter anderem der Künstler Jeff Koons und der Musikproduzent Rick Rubin bei der OMR erwartet. Rubin arbeitete unter anderem mit Adele, Tom Petty und den Red Hot Chilli Peppers zusammen. Auch ein Vortrag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wirderwartet. Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger spricht über die anstehende EM und seine Rolle als ARD-Experte sowie über die NDR-Formate "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" und "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" (Dokuserie, ab 22. Mai in der ARD Mediathek).

Volle Hotels, teure Tickets

Insgesamt rund 900 Stars, Influencer und Branchen-Prominente sollen an den beiden Messetagen auf den Bühnen und Masterclass-Podien erklären, mit welchen Strategien sie erfolgreich wurden. Die Fachmesse mit Hunderten Ausstellern soll zudem Entscheidern und Entscheiderinnen von Unternehmen helfen, neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Hamburger Hotels sind voll und die Ticketpreise für das Festival gepfeffert: Sie betragen zwischen 500 und 900 Euro. Die Karolinenstraße ist gesperrt, für 4.000 Anwohnende gibt es Verkehrseinschränkungen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.05.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien