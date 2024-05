Hamburger Hafengeburtstag: Kritik von Umweltschützern Stand: 08.05.2024 10:47 Uhr Die Veranstalter des Hafengeburtstags erwarten wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher. Der Naturschutzbund NABU bemängelt, dass die Feinstaubbelastung während der Feier durch die vielen Schiffe sehr hoch sei.

Viele Menschen reisen extra für den Hafengeburtstag nach Hamburg. Für den Tourismus in der Stadt ist er daher ein wichtiges Events. Umweltschützer und Umweltschützerinnen halten es dagegen für "völlig aus der Zeit gefallen".

NABU: "Luftverschmutzung im Hafen"

"Wir fordern ja immer wieder, dass der Hafengeburtstag nachhaltiger werden muss und es gibt immer wieder Zielkonflikte. Die Stadt tut immer so, als würde sie die ganzen Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigen", sagt Malte Siegert, Geschäftsführer des NABU Hamburg. Er kritisiert auch das Schlepper-Ballett, bei dem " 5.000-PS-Maschinen wieder einen Haufen Sprit verblasen." Wo wir Luftverschmutzung hier mitten im Hafen haben, die die Menschen gar nicht wahrnehmen, da fehlt's mir manchmal ein bisschen auch an Hinweisen, dass das durchaus auch negative Seiten hat."

Reedereien auf Wachstumskurs

Besonders in der Kritik: Die Kreuzfahrt-Schiffahrt. Seit April läuft die Hauptsaison. Nach Ende der Pandemie-Jahre sehen sich die großen Reedereien längst wieder auf Wachstumskurs. "Das Thema Reedereien und Kreuzfahrten ab und von Hamburg - da ist eine große Entwicklung zu sehen: Landseitig, die Stadt tut hier sehr viel, was die Versorgung der Schiffe anbetrifft. Aber auch die Reedereien. Insofern sehen wir insgesamt das Engagement der Reedereien positiv, auch wenn jetzt Ziele verschoben sind", sagt Sascha Albertsen, Leiter Kommunikation der Hamburg Tourismus GmbH. Malte Siegert vom Nabu entgegnet: "Ich finde es merkwürdig, dass man hier mit einer Drohnen-Show eine Reederei highlightet, die aber gerade ihre Klima-Ziele von 2040 auf 2050 verschoben hat."

Nachhaltigkeit auf der NGO-Meile

Auch das Thema Nachhaltigkeit steht nun auf dem Plan: "Es gibt in diesem Jahr zum Beispiel das erste Mal das Thema Nachhaltigkeit auf einer NGO-Meile", sagt Albertsen. Das Thema Veranstaltungsgeschehen werde nachhaltiger und auch dort würden Konzepte umgesetzt, um den Fußabdruck zu reduzieren.

Nachhaltigkeit nicht an erster Stelle

Doch Nachhaltigkeit steht für die meisten Besuchenden nicht an erster Stelle, sondern vor allem die Stimmung. Und allmählich füllt sich die Stadt mit Besuchenden aus allen Himmelsrichtungen. "Wir erwarten viele viele Besucher aus Hamburg, aus der Metropol-Region und auch außerhalb der Stadt. Und der Hafengeburtstag ist für Hamburg wirtschaftlich, auch was die Besucherzahlen anbetrifft, ein richtig wichtiges Zugpferd", so Albertsen.

Nabu: "Feuerwerk nicht mehr zeitgemäß"

Malte Siegert hingegen kontert: "Man kann natürlich den Hafengeburtstag feiern, weil das auch ein touristisches Event für die Stadt ist. Wir hätten gewünscht, man macht nur eine Laser-Show oder nur eine mit Drohnen. Jetzt macht man eine Drohnen-Show und ein klassisches Feuerwerk. Das halte ich ehrlich gesagt nicht mehr für zeitgemäß."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburg Hamburger Hafen