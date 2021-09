Mit HVV-Abo kostenlos bundesweit den Nahverkehr nutzen Stand: 14.09.2021 13:08 Uhr Wer ein Abo des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) besitzt, kann damit seit Montag für zwei Wochen in ganz Deutschland nahezu alle Nahverkehrsangebote ohne Zusatzkosten nutzen.

Mit der Aktion bedanken sich die teilnehmenden Verkehrsunternehmen bei denjenigen, die auch während der Corona-Pandemie Bus und Bahn die Treue halten. Vom 13. bis 26. September haben auch alle Abonnentinnen und Abonnenten des HVV die Möglichkeit, im Rahmen der Aktion deutschlandweit im Nahverkehr ohne zusätzliche Kosten zu fahren. Ausgenommen sind Fahrten im Fernverkehr der Bahn, also mit ICE, ECE, IC oder EC.

Online-Registrierung notwendig

Wer das Angebot nutzen will, muss sich vorher online einmalig unter www.besserweiter.de/abo-upgrade registrieren. Nach der Registrierung wird ein kostenfreies Aktionsticket per E-Mail geschickt. Dieses muss dann ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert werden. Die Kombination aus Aktionsticket und einer gültigen HVV-Abo-Karte berechtigt dann bis zum 26. September für beliebig viele Fahrten im Nahverkehr in ganz Deutschland.

Teilnahme mit verschiedenen HVV-Karten möglich

Für die Aktion können sich Inhaberinnen und Inhaber der folgenden HVV-Fahrkarten anmelden:

Karten im Abo: Vollzeit-Karten, Teilzeit-Karten, Senioren-Karten, Azubi-/Studenten-Karten, Schüler-Zeitkarten

BonusTicket für Azubis

ProfiTicket

SemesterTicket

Details hat der HVV unter www.hvv.de/besserweiter aufgelistet.

