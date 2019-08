Stand: 29.08.2019 18:51 Uhr

99 Millionen für Projekte in Hamburgs Osten

99 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren im Hamburger Osten investiert, je zur Hälfte vom Bund und der Stadt Hamburg finanziert. Mit dem Geld sollen bis zum Jahr 2025 in den Stadtteilen Billbrook, Billstedt, Borgfelde, Hamm, Hammerbrook, Horn und Rothenburgsort vor allem Sozialräume entwickeln werden, wie NDR 90,3 am Donnerstag berichtete.

99 Millionen für Hamburgs Osten Hamburg Journal - 29.08.2019 19:30 Uhr Die Stadt und der Bund investieren 99 Millionen in verschiedene Projekte im Hamburger Osten. Zum Beispiel in ein Stadtteilhaus, das als Treffpunkt für viele Menschen dienen soll.







Sport soll wichtige Rolle spielen

"Mitte machen" heißt das Modellprojekt. Die Idee dahinter: Senioren- und Stadtteiltreffs oder Jugendhäuser werden künftig integriert und nicht mehr isoliert betrachtet. Eine ganz wichtige Rolle spiele dabei der Sport, sagte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD): "Wir haben den Sport als verbindende Klammer gewählt - und wenn ich mir die jungen Stadtteile hier so angucke im Hamburger Osten, dann hat ein Fußballtrainer mindestens so viel Einfluss wie das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sozialen Arbeit haben."

16 Projekte werden gefördert

16 Einzelprojekte werden zunächst gefördert. In den meisten Fällen wird eine Sportanlage als eine Art Anker benutzt, an die andere soziale Einrichtungen andocken können. So wie beim Horner Aufschwung: Dieses Pilotprojekt ist eine Kooperation des Sportvereins HT 16, dem Jugendzentrum und der Elternschule Horner Geest sowie verschiedenen sozialen Projekten aus dem Stadtteil.

99 Millionen Euro für den Hamburger Osten NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.08.2019 17:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs 99 Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren in den Hamburger Osten. Mit dem Geld sollen dort in einem Modellprojekt Sozialräume entstehen. Volker Frerichs berichtet.







Bezirksamtsleiter Droßmann "ganz begeistert"

Mächtig stolz ist Droßmann, dass der Bezirk Hamburg-Mitte eine von bundesweit fünf Modellregionen ist. Droßmann: "Wir sind so motiviert und wir kriegen so viel Unterstützung aus den Einrichtungen, aus den Stadtteilen, aus den Sportvereinen, dass es wirklich mutmachend ist. Und ich bin ganz begeistert und ganz glücklich, dass wir das mal versuchen können."

Geförderte Projekte Titel Zeitraum (Start/Ende) Geplante Kosten (in Euro) Dreifeldhalle Wendenstraße 2021/2024 9.000.000 Sportanlage beim Gesundbrunnen 2021/2023 4.300.000 HDJ Hammer Park 2020/2022 2.000.000 Sportanlage Snitgerreihe 2019/2021 4.100.000 Quartierszentrum Timo 2020/2025 5.000.000 Horner Aufschwung (Hamburg Haus Horner Geest) 2020/2025 6.900.000 Sportanlage Öjendorfer Weg 2019/2022 7.200.000 Soziales Zentrum Sonnenland 2023/2025 5.000.000 Sportanlage Kandinskyallee 2021/2025 5.700.000 Sportanlage Beim Saaren 2020/2023 5.200.000 Ausschläger Elbdeich - eine Straße für alle 2020/2021 3.800.000 Spielhaus Traunspark 2020/2023 400.000 Sportanlage Markmannstraße 2021/2023 4.700.000 Haus im Park 2020/2022 1.500.000 Quartierszentrum am Tribünenweg - Dock 33 2021/2023 3.000.000 Multifunktionsgebäude am Aschberg 2022/2025 7.000.000

