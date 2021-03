Metall- und Elektroindustrie: Warnstreiks in Hamburg Stand: 02.03.2021 06:51 Uhr Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie sind am Dienstag in erste Warnstreiks getreten. Aufgerufen waren unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Airbus in Hamburg.

Mit Ablauf der sogenannten Friedenspflicht haben am Dienstag erste Warnstreiks in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Um Mitternacht oder kurz danach legten in Hamburg Beschäftigte unter anderem des Flugzeugherstellers Airbus und des Metallverarbeitungsunternehmens Hydro Aluminium in Finkenwerder die Arbeit nieder, wie Sprecher der IG Metall Küste auf Anfrage mitteilten. Auch beim Gabelstabler-Hersteller STILL in Billbrook gab es in der Nacht erste Warnstreiks.



Keine Einigung nach vier Verhandlungsrunden

Die Arbeitgeberseite habe kein substanzielles Angebot vorgelegt, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, am vergangenen Freitag nach mehr als dreistündigen Verhandlungen in Hamburg. Beide Seiten liegen auch nach vier Verhandlungsrunden weit auseinander. Die Gewerkschaft IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn für ein Jahr. Die Arbeitgeber wollen aufgrund der Corona-Pandemie erst 2022 mehr Geld zahlen.

Streit auch um künftige Arbeitszeiten

Der Arbeitgeberverband Nordmetall fordert außerdem Flexibilität in der Tariflandschaft. Einmalzahlungen und Entgelterhöhungen ja, aber nicht starr, sondern in einem verschiebbaren Rahmen. Damit auch Unternehmen, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind, den Tarifabschluss tragen können.

Außerdem werden sich beide Seiten nicht über künftige Arbeitszeiten einig. Die Gewerkschaft möchte eine Vier-Tage-Woche einführen, um insgesamt Jobs zu sichern. Die Arbeitgeber fordern im Gegenzug grundsätzlich mehr Flexibilität bei Arbeitszeitkonten.

Elf Betriebe im Norden zum Streik aufgerufen

Der Arbeitgeberverband Nordmetall fordert die Gewerkschaft auf, ihre Zeit mit der Suche nach Lösungen zu verbringen, anstatt Streiks zu planen. Zum Warnstreik aufgerufen waren Beschäftigte von insgesamt elf Betrieben in Norddeutschland.

AUDIO: Warnstreiks der Metall- und Elektroindustrie (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.03.2021 | 06:00 Uhr