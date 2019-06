Stand: 24.06.2019 07:19 Uhr

Messerstecherei: Drei Verletzte in Altona

Bei einer blutigen Auseinandersetzung in Hamburg-Altona sind am frühen Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Männer und eine Frau wurden in Krankenhäuser gebracht, einer der Männer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Tat ereignete sich gegen 18 Uhr in der Koldingstraße an der Ecke zur Kieler Straße. Anwohner alarmierten die Polizei und berichteten, dass mehrere Menschen blutüberströmt über die Koldingstraße taumelten. Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Sie fanden die Beteiligten mit Stichverletzungen auf, ein Mann musste wiederbelebt werden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Beteiligten um Mitglieder einer Familie.

Spekulationen über Beziehungsstreit

Möglicherweise könnte ein Beziehungsstreit der Auslöser gewesen sein. Laut Agenturberichten traf ein Mann in einer Wohnung auf seine ehemalige Freundin und deren neuen Freund. Medienberichten zufolge gab es zunächst einen Streit in der Wohnung, bevor sich die Auseinandersetzung auf die Straße verlagerte. In der Wohnung sollen sich auch Kinder im Alter von drei und sechs Jahren aufgehalten haben, die später dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben wurden. Jetzt ermittelt der Kriminaldauerdienst zu den Hintergründen der blutigen Auseinandersetzung.

